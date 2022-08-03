Wink
Сериалы
Анатомия страсти
5-й сезон

Анатомия страсти (сериал, 2008) сезон 5 смотреть онлайн

8.82008, Grey's Anatomy 24 серии
Драма, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В центре событий — молодая женщина-хирург Мередит Грей, дочь известного врача Эллис Грей. Она, как и еe коллеги — такие же начинающие врачи, как она — работает в городской больнице Сиэтла.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Анатомия страсти»