Анатомия страсти
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Анатомия страсти

Анатомия страсти (сериал, 2004) смотреть онлайн

8.72004, Grey's Anatomy 18 сезонов
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В центре событий — молодая женщина-хирург Мередит Грей, дочь известного врача Эллис Грей. Она, как и еe коллеги — такие же начинающие врачи, как она — работает в городской больнице Сиэтла.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Анатомия страсти»

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