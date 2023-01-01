Абрек (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
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Волк человеку друг: жизнь одной необычной семьи в драме-притче «Абрек»: сериал смотреть онлайн можно прямо сейчас на Wink.
Эта история связывает вместе совершенно разных героев: русского сапера Владимира, чеченского мальчика Халида и волка по имени Абрек. Владимир, работающий егерем, вынужден бежать с охотничьей базы из-за конфликта. Спустя восемь лет обидчики все же настигают его и мстят — раненого русского берет к себе в дом чеченец Асламбек. У него есть немой племянник Халид, который в детстве потерял родителей. Единственный друг мальчика — волк Абрек, которого тот нашел еще щенком и сам воспитал. Однажды к Асламбеку приходит давний знакомый с требованием вернуть долг. Денег у семьи нет, и Абу забирает волка, чтобы использовать его в собачьих боях. Однако воспитанный Абрек отказывается подчиняться командам — тогда Абу предлагает Владимиру сделку, обещая круглую сумму за «передрессировку» волка.
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Информация
Рейтинг
- ИШРежиссёр
Иван
Шурховецкий
- АСАктёр
Артур
Сопельник
- АРАктриса
Алина
Рачковская
- Актёр
Анатолий
Журавлёв
- АБАктёр
Антон
Батырев
- АПАктриса
Ангелина
Пахомова
- Актёр
Владимир
Стеклов
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- СФАктёр
Стив
Форман
- ДБАктёр
Дмитрий
Богдан
- ЭУАктёр
Эндрю
Уинн
- Сценарист
Алексей
Троцюк
- ИШСценарист
Иван
Шурховецкий
- ПССценарист
Павел
Селуков
- ДУСценарист
Джамбулат
Умаров
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- АУХудожник
Александр
Улицкий
- СКХудожница
Светлана
Клеванская
- ДЮМонтажёр
Дмитрий
Юшин
- ВКОператор
Вячеслав
Казанцев
- ЕАОператор
Елена-Александра
Авдонина
- РГОператор
Рафик
Галеев
- МАКомпозитор
Михаил
Афанасьев