Абрек (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

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Волк человеку друг: жизнь одной необычной семьи в драме-притче «Абрек»: сериал смотреть онлайн можно прямо сейчас на Wink.



Эта история связывает вместе совершенно разных героев: русского сапера Владимира, чеченского мальчика Халида и волка по имени Абрек. Владимир, работающий егерем, вынужден бежать с охотничьей базы из-за конфликта. Спустя восемь лет обидчики все же настигают его и мстят — раненого русского берет к себе в дом чеченец Асламбек. У него есть немой племянник Халид, который в детстве потерял родителей. Единственный друг мальчика — волк Абрек, которого тот нашел еще щенком и сам воспитал. Однажды к Асламбеку приходит давний знакомый с требованием вернуть долг. Денег у семьи нет, и Абу забирает волка, чтобы использовать его в собачьих боях. Однако воспитанный Абрек отказывается подчиняться командам — тогда Абу предлагает Владимиру сделку, обещая круглую сумму за «передрессировку» волка.



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