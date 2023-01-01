Абрек. Сезон 1
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1-й сезон

Абрек (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

9.42022, Абрек. Сезон 1 6 серий
Драмы16+
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1-й сезон

Сюжет

Волк человеку друг: жизнь одной необычной семьи в драме-притче «Абрек»: сериал смотреть онлайн можно прямо сейчас на Wink.

Эта история связывает вместе совершенно разных героев: русского сапера Владимира, чеченского мальчика Халида и волка по имени Абрек. Владимир, работающий егерем, вынужден бежать с охотничьей базы из-за конфликта. Спустя восемь лет обидчики все же настигают его и мстят — раненого русского берет к себе в дом чеченец Асламбек. У него есть немой племянник Халид, который в детстве потерял родителей. Единственный друг мальчика — волк Абрек, которого тот нашел еще щенком и сам воспитал. Однажды к Асламбеку приходит давний знакомый с требованием вернуть долг. Денег у семьи нет, и Абу забирает волка, чтобы использовать его в собачьих боях. Однако воспитанный Абрек отказывается подчиняться командам — тогда Абу предлагает Владимиру сделку, обещая круглую сумму за «передрессировку» волка.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Абрек»

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