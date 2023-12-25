Абрек (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

История дружбы русского сапера, чеченского мальчика и доброго волка по мотивам повести Джамбулата Умарова. В 1994 году сапер Володя в попытке избежать серьезного конфликта бежит с охотничьей базы, где он работал егерем, в Чечню. Но спустя восемь лет враги настигают его и там. Раненого мужчину решает приютить у себя семья чеченца Асламбека, Его племянник Халид — немой мальчишка, который не может оправиться после смерти родителей. Утешение он находит в общении с волком по кличке Абрек, которого нашел еще щенком. Однажды к Асламбеку домой приходит его знакомый Абу, который требует возврата крупного долга. Денег в семье не находится, так что в качестве выкупа Абу забирает Абрека, которого планирует использовать в собачьих боях. Но волк отказывается выполнять команды незнакомцев, поэтому Абу обращается за помощью к Володе, которому обещает крупную сумму. Как сложится судьба героев дальше, расскажет «Абрек» — смотреть онлайн сериал 2023 года можно на Wink.

