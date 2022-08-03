Звездный путь (фильм, 2009) смотреть онлайн

Когда Нерон приходит из будущего, чтобы отомстить Федерации, Кирк и Спок должны объединиться, чтобы не дать ему разрушить все, что им дорого. Во время этого будоражащего путешествия новоиспеченные члены команды корабля «Энтерпрайз» смело встретятся лицом к лицу с невообразимыми опасностями.

