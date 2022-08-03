Звездный путь
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Звездный путь

Звездный путь (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.32009, Star Trek
Фантастика, Боевик121 мин18+

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О фильме

Когда Нерон приходит из будущего, чтобы отомстить Федерации, Кирк и Спок должны объединиться, чтобы не дать ему разрушить все, что им дорого. Во время этого будоражащего путешествия новоиспеченные члены команды корабля «Энтерпрайз» смело встретятся лицом к лицу с невообразимыми опасностями.

Страна
США, Германия
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездный путь»