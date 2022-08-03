Звездный путь (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.32009, Star Trek
Фантастика, Боевик121 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Когда Нерон приходит из будущего, чтобы отомстить Федерации, Кирк и Спок должны объединиться, чтобы не дать ему разрушить все, что им дорого. Во время этого будоражащего путешествия новоиспеченные члены команды корабля «Энтерпрайз» смело встретятся лицом к лицу с невообразимыми опасностями.
СтранаСША, Германия
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Джей
Джей Абрамс
- Актёр
Крис
Пайн
- ЗКАктёр
Закари
Куинто
- Актриса
Зои
Салдана
- Актёр
Карл
Урбан
- Актёр
Эрик
Бана
- Актёр
Антон
Ельчин
- Актёр
Саймон
Пегг
- Актёр
Джон
Чо
- ЛНАктёр
Леонард
Нимой
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- Сценарист
Роберто
Орси
- Сценарист
Алекс
Куртцман
- ДРСценарист
Джин
Родденберри
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ДЛПродюсер
Дэймон
Линделоф
- Продюсер
Брайан
Берк
- ДЧПродюсер
Джеффри
Чернов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- КБХудожник
Курт
Бич
- КПХудожник
Кит
П. Каннингэм
- БФХудожник
Бит
Фрутигер
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- КМХудожница
Карен
Мантей
- МБМонтажёр
Марианн
Брэндон
- МДМонтажёр
Мэри
Джо Марки
- ДМОператор
Дэниэл
Миндел
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино