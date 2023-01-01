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Зимняя вишня

Зимняя вишня (фильм, 1985) смотреть онлайн

1985, Зимняя вишня
Драмы84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Молодая интеллигентная женщина одна воспитывает маленького сына. Она любит и любима, но избранник женат и не решается оставить семью. Неожиданно в ее жизнь входит новый знакомый: красивый, внимательный, респектабельный. Но сердцу не прикажешь…

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зимняя вишня»

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