Жертвуя пешкой
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Жертвуя пешкой

Жертвуя пешкой (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.52014, Pawn Sacrifice
Триллер, Спортивный110 мин18+

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О фильме

В разгар Холодной войны внимание всей планеты приковано к «схватке столетия» — матчу за звание чемпиона мира по шахматам в Рейкьявике. Бой между Борисом Спасским и Бобби Фишером превращается в борьбу за интеллектуальное превосходство двух сверхдержав.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Исторический, Драма, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жертвуя пешкой»