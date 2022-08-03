Жертвуя пешкой (фильм, 2014) смотреть онлайн

В разгар Холодной войны внимание всей планеты приковано к «схватке столетия» — матчу за звание чемпиона мира по шахматам в Рейкьявике. Бой между Борисом Спасским и Бобби Фишером превращается в борьбу за интеллектуальное превосходство двух сверхдержав.



