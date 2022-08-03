Жертвуя пешкой (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.52014, Pawn Sacrifice
Триллер, Спортивный110 мин18+
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О фильме
В разгар Холодной войны внимание всей планеты приковано к «схватке столетия» — матчу за звание чемпиона мира по шахматам в Рейкьявике. Бой между Борисом Спасским и Бобби Фишером превращается в борьбу за интеллектуальное превосходство двух сверхдержав.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Исторический, Драма, Биография, Триллер
КачествоSD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Эдвард
Цвик
- Актёр
Тоби
Магуайр
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- ЭЗАктёр
Эдвард
Зиновьев
- АГАктёр
Александр
Горчков
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- РВАктриса
Робин
Вайгерт
- ШДАктёр
Шеймус
Дэви-Фицпатрик
- ЭЛАктёр
Эйден
Лавкамп
- Сценарист
Стивен
Найт
- СДСценарист
Стивен
Дж. Ривел
- КУСценарист
Кристофер
Уилкинсон
- ГКПродюсер
Гэйл
Кац
- Продюсер
Тоби
Магуайр
- Продюсер
Эдвард
Цвик
- КСПродюсер
Кевин
Скотт Фрайкс
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- РЭХудожница
Рени
Эйприл
- АВХудожник
Андре
Валаде
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- БЯОператор
Брэдфорд
Янг
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард