Женщина-кошка
Женщина-кошка

Женщина-кошка (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.12004, Catwoman
Фэнтези, Фантастика99 мин18+

Пейшинс Филипс работает дизайнером крупной косметической компании. Когда Пэйшинс случайно узнает секрет революционной новинки, которую готовится выпустить компания на рынок, ее жизнь меняется самым невероятным образом…

Страна
Австралия, США
Жанр
Фантастика, Фэнтези
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Женщина-кошка»