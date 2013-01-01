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Железный человек 3 3D

Железный человек 3 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Iron Man 3
Фантастика, Боевики125 мин12+

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Сюжет

Предводитель террористов Мандарин угрожает миру, и Тони Старк решает дать ему бой. Однако страдающему приступами паники Тони оказывается не так просто совладать с целой преступной организацией.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Железный человек 3 3D»

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