Железный человек 3 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Предводитель террористов Мандарин угрожает миру, и Тони Старк решает дать ему бой. Однако страдающему приступами паники Тони оказывается не так просто совладать с целой преступной организацией.



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