Защитники
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Защитники (фильм, 2016) смотреть онлайн

4.82016, Защитники
Фантастика, Боевики85 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.

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Рейтинг

2.9 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Защитники»

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