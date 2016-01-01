Защитники (фильм, 2016) смотреть онлайн
4.82016, Защитники
Фантастика, Боевики85 мин12+
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Сюжет
Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
2.9 КиноПоиск
4.0 IMDb
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- Актёр
Антон
Пампушный
- Актёр
Санжар
Мади
- Актёр
Себастьян
Сисак
- Актриса
Алина
Ланина
- СШАктёр
Станислав
Ширин
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- ВРАктёр
Вячеслав
Разбегаев
- АСАктёр
Александр
Семенов
- ВБАктёр
Владимир
Бутенко
- ММАктриса
Мила
Максимова
- АГСценарист
Андрей
Гаврилов
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- Продюсер
Алексей
Рязанцев
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ГИМонтажёр
Георгий
Исаакян
- МООператор
Максим
Осадчий
- ГЖКомпозитор
Георгий
Жеряков
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян