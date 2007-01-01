Я – легенда (фильм, 2007) смотреть онлайн
9.32007, I Am Legend
Ужасы, Фантастика96 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Адаптация одноименного романа Ричарда Мэтисона о неизвестном вирусе, унесшем жизни половины населения земного шара, а остальную половину превратившего в вампиров. Сюжет строится вокруг единственного уцелевшего человека с необъяснимым иммунитетом, ночами держащего бесконечную осаду, а днем пытающегося найти противоядие и выяснить причины эпидемии.
Я – легенда смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Ужасы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Фрэнсис
Лоуренс
- Актёр
Уилл
Смит
- Актриса
Алиси
Брага
- Актёр
Чарли
Тахэн
- СРАктриса
Салли
Ричардсон-Уитфилд
- УСАктриса
Уиллоу
Смит
- ДФАктёр
Даррел
Фостер
- ЭГАктриса
Эйприл
Грэйс
- ДМАктёр
Дэш
Майок
- ДНАктриса
Джоанна
Нумата
- МПСценарист
Марк
Протосевич
- Сценарист
Акива
Голдсман
- Продюсер
Брюс
Берман
- Продюсер
Дэна
Голдберг
- Продюсер
Акива
Голдсман
- Продюсер
Дэвид
Хейман
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АФАктриса дубл�яжа
Александра
Фатхи
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ХКХудожник
Ховард
Каммингс
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- УВМонтажёр
Уэйн
Варман
- ЭЛОператор
Эндрю
Лесни
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард