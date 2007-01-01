Я – легенда (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Адаптация одноименного романа Ричарда Мэтисона о неизвестном вирусе, унесшем жизни половины населения земного шара, а остальную половину превратившего в вампиров. Сюжет строится вокруг единственного уцелевшего человека с необъяснимым иммунитетом, ночами держащего бесконечную осаду, а днем пытающегося найти противоядие и выяснить причины эпидемии.



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