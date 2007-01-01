Я – легенда
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Я – легенда

Я – легенда (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.32007, I Am Legend
Ужасы, Фантастика96 мин18+

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Сюжет

Адаптация одноименного романа Ричарда Мэтисона о неизвестном вирусе, унесшем жизни половины населения земного шара, а остальную половину превратившего в вампиров. Сюжет строится вокруг единственного уцелевшего человека с необъяснимым иммунитетом, ночами держащего бесконечную осаду, а днем пытающегося найти противоядие и выяснить причины эпидемии.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Ужасы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я – легенда»

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