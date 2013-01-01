Weekend
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Weekend

Weekend (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.02013, Weekend
Драмы93 мин18+

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Сюжет

Главное герой фильма - Игорь Лебедев - финансовый директор крупной корпорации. Он совершает убийство бухгалтера, который знал о его нечистых махинациях и пытался восстановить справедливость.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Weekend»

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