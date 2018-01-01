Wink
Фильмы
Вспомнить все
Актёры и съёмочная группа фильма «Вспомнить все»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вспомнить все»

Режиссёры

Лен Уайзман

Лен Уайзман

Len Wiseman
Режиссёр

Актёры

Колин Фаррелл

Колин Фаррелл

Colin Farrell
АктёрDouglas Quaid / Hauser
Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл

Kate Beckinsale
АктрисаLori Quaid
Джессика Бил

Джессика Бил

Jessica Biel
АктрисаMelina
Брайан Крэнстон

Брайан Крэнстон

Bryan Cranston
АктёрCohaagen
Боким Вудбайн

Боким Вудбайн

Bokeem Woodbine
АктёрHarry
Билл Найи

Билл Найи

Bill Nighy
АктёрMatthias
Джон Чо

Джон Чо

John Cho
АктёрMcClane
Уилл Юн Ли

Уилл Юн Ли

Will Yun Lee
АктёрMarek
Милтон Барнс

Милтон Барнс

Milton Barnes
АктёрResistance Fighter
Джеймс Макгоун

Джеймс Макгоун

James McGowan
АктёрMilitary Adjutant

Сценаристы

Курт Уиммер

Курт Уиммер

Kurt Wimmer
Сценарист
Рональд Шусетт

Рональд Шусетт

Ronald Shusett
Сценарист
Дэн О’Бэннон

Дэн О’Бэннон

Dan O'Bannon
Сценарист
Марк Бомбэк

Марк Бомбэк

Mark Bomback
Сценарист

Продюсеры

Тоби Джаффе

Тоби Джаффе

Toby Jaffe
Продюсер
Нил Х. Мориц

Нил Х. Мориц

Neal H. Moritz
Продюсер
Рик Кидни

Рик Кидни

Ric Kidney
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Марьяна Спивак

Марьяна Спивак

Актриса дубляжа
Елена Ивасишина

Елена Ивасишина

Актриса дубляжа
Валерий Сторожик

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Владислав Копп

Владислав Копп

Актёр дубляжа

Художники

Оана Богдан

Оана Богдан

Oana Bogdan Miller
Художница
Санья Милкович Хэйс

Санья Милкович Хэйс

Sanja Milkovic Hays
Художница

Монтажёры

Кристиан Вагнер

Кристиан Вагнер

Christian Wagner
Монтажёр

Операторы

Пол Кэмерон

Пол Кэмерон

Paul Cameron
Оператор

Композиторы

Гарри Грегсон-Уильямс

Гарри Грегсон-Уильямс

Harry Gregson-Williams
Композитор