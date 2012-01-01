Вспомнить все (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.72012, Total Recall
Фантастика, Боевик113 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Даг Куэйд — простой рабочий на конвейере по сборке полицейских киборгов. Он измучен монотонной работой и беспрестанными кошмарами. Пытаясь разобраться в себе, он посещает офис компании "Вспомнить все", которая обещает своим клиентам имплантировать приятные воспоминания. Куэйд просит внедрить ему воспоминания тайного спецагента, но сотрудники компании обнаруживают нечто странное в памяти Куэйда...
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Лен
Уайзман
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- Актриса
Джессика
Бил
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- Актёр
Боким
Вудбайн
- Актёр
Билл
Найи
- Актёр
Джон
Чо
- УЮАктёр
Уилл
Юн Ли
- МБАктёр
Милтон
Барнс
- ДМАктёр
Джеймс
Макгоун
- Сценарист
Курт
Уиммер
- РШСценарист
Рональд
Шусетт
- ДОСценарист
Дэн
О’Бэннон
- МБСценарист
Марк
Бомбэк
- ТДПродюсер
Тоби
Джаффе
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- РКПродюсер
Рик
Кидни
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- ОБХудожница
Оана
Богдан
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- ПКОператор
Пол
Кэмерон
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс