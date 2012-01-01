Вспомнить все (фильм, 2012) смотреть онлайн

Даг Куэйд — простой рабочий на конвейере по сборке полицейских киборгов. Он измучен монотонной работой и беспрестанными кошмарами. Пытаясь разобраться в себе, он посещает офис компании "Вспомнить все", которая обещает своим клиентам имплантировать приятные воспоминания. Куэйд просит внедрить ему воспоминания тайного спецагента, но сотрудники компании обнаруживают нечто странное в памяти Куэйда...

