Вспомнить все

Вспомнить все (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.72012, Total Recall
Фантастика, Боевик113 мин18+

Даг Куэйд — простой рабочий на конвейере по сборке полицейских киборгов. Он измучен монотонной работой и беспрестанными кошмарами. Пытаясь разобраться в себе, он посещает офис компании "Вспомнить все", которая обещает своим клиентам имплантировать приятные воспоминания. Куэйд просит внедрить ему воспоминания тайного спецагента, но сотрудники компании обнаруживают нечто странное в памяти Куэйда...

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вспомнить все»