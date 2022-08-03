Всегда (фильм, 1989) смотреть онлайн
7.51989, Always
Фэнтези, Драма117 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Пит Сэндич - легендарная личность, лeтчик-ас и человек отваги необыкновенной. У него была замечательная жизнь: интересная работа, любимая женщина и лучший друг. И вот однажды, ни секунды не сомневаясь, Пит жертвует этой жизнью, чтобы спасти товарища.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Ричард
Дрейфусс
- Актриса
Холли
Хантер
- Актёр
Джон
Гудман
- Актриса
Одри
Хепберн
- БДАктёр
Брэд
Джонсон
- РБАктёр
Робертс
Блоссом
- Актёр
Кит
Дэвид
- ЭВАктёр
Эд
Ван Нюйс
- Актриса
Марг
Хельгенбергер
- ДДАктёр
Дейл
Дай
- ДБСценарист
Джерри
Белсон
- ДТСценарист
Далтон
Трамбо
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- Продюсер
Стивен
Спилберг
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- КБХудожник
Кристофер
Бериэн-Мор
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- Оператор
Микаэл
Саломон
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс