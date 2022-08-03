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Всегда (фильм, 1989) смотреть онлайн

7.51989, Always
Фэнтези, Драма117 мин18+

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О фильме

Пит Сэндич - легендарная личность, лeтчик-ас и человек отваги необыкновенной. У него была замечательная жизнь: интересная работа, любимая женщина и лучший друг. И вот однажды, ни секунды не сомневаясь, Пит жертвует этой жизнью, чтобы спасти товарища.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Всегда»