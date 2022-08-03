Всегда (фильм, 1989) смотреть онлайн

Пит Сэндич - легендарная личность, лeтчик-ас и человек отваги необыкновенной. У него была замечательная жизнь: интересная работа, любимая женщина и лучший друг. И вот однажды, ни секунды не сомневаясь, Пит жертвует этой жизнью, чтобы спасти товарища.

