Возвращение Супермена (фильм, 2006) смотреть онлайн
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О фильме
Фантастический боевик «Возвращение Супермена» 2006 года — история о том, что бывает, когда главный герой планеты исчезает на несколько лет.
Отправившись на поиски родной планеты Криптон, Кларк Кент покидает Землю на пять лет, а, вернувшись, понимает, что мир научился жить без него. Его возлюбленная — журналистка Лоис Лейн — не только построила новую жизнь — родила сына и обзавелась женихом, — но даже получила Пулитцеровскую премию за статью «Почему миру не нужен Супермен». Кларк снова устраивается в «Дейли Плэнет», одновременно с этим пытаясь вернуться к роли спасителя. Но его заклятый враг Лекс Лютор времени даром не терял: воспользовавшись долгим отсутствием Супермена, он разработал новый план, который приведет к гибели миллиардов людей. Причем для этого он планирует использовать кристаллы криптонита, которые, как известно, лишают Кларка Кента сил.
«Возвращение Супермена» — фильм для тех, кто смотрит супергеройские боевики не только ради экшена, но и для того, чтобы поразмышлять на серьезные темы — задуматься о вопросах долга и ответственности.
СтранаСША, Австралия
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время147 мин / 02:27
Рейтинг
- Режиссёр
Брайан
Сингер
- Актёр
Брэндон
Рут
- Актриса
Кейт
Босворт
- Актёр
Кевин
Спейси
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актриса
Паркер
Поузи
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- СХАктёр
Сэм
Хантингтон
- ЕМАктриса
Ева
Мари Сэйнт
- Актёр
Марлон
Брандо
- КПАктёр
Кэл
Пенн
- Сценарист
Майкл
Догерти
- ДХСценарист
Дэн
Харрис
- Сценарист
Брайан
Сингер
- ДССценарист
Джерри
Сигел
- ГАПродюсер
Гилберт
Адлер
- УФПродюсер
Уильям
Фэй
- СДПродюсер
Стивен
Джонс
- КЛПродюсер
Крис
Ли
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ХБХудожник
Хью
Бэйтап
- КМХудожница
Катрин
Мансилл
- ЧРХудожник
Чарли
Реваи
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- БДХудожник
Брайан
Дастинг
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Грэхэм
- Монтажёр
Джон
Оттмен
- НТОператор
Ньютон
Томас Сигел
- Композитор
Джон
Оттмен