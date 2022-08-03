Фантастический боевик «Возвращение Супермена» 2006 года — история о том, что бывает, когда главный герой планеты исчезает на несколько лет.



Отправившись на поиски родной планеты Криптон, Кларк Кент покидает Землю на пять лет, а, вернувшись, понимает, что мир научился жить без него. Его возлюбленная — журналистка Лоис Лейн — не только построила новую жизнь — родила сына и обзавелась женихом, — но даже получила Пулитцеровскую премию за статью «Почему миру не нужен Супермен». Кларк снова устраивается в «Дейли Плэнет», одновременно с этим пытаясь вернуться к роли спасителя. Но его заклятый враг Лекс Лютор времени даром не терял: воспользовавшись долгим отсутствием Супермена, он разработал новый план, который приведет к гибели миллиардов людей. Причем для этого он планирует использовать кристаллы криптонита, которые, как известно, лишают Кларка Кента сил.



«Возвращение Супермена» — фильм для тех, кто смотрит супергеройские боевики не только ради экшена, но и для того, чтобы поразмышлять на серьезные темы — задуматься о вопросах долга и ответственности.

