Биография

Брэндон Рут — американский актер, продюсер и модель. Родился в штате Айова 9 октября 1979 года. Во время учебы в средней школе Коннектикута Брэндон играл в школьных театральных постановках. Позже он поступил в университет Айовы и параллельно подрабатывал моделью, чтобы оплатить обучение. Переехав в Лос-Анджелес в 1999 году, парень всерьез задумался об актерской карьере и тогда же снялся в клипе Кристины Агилеры на песню What a Girl Wants. В 2008 году Рут снялся в главной роли и спродюсировал мелодраму «Солги мне». Актерская карьера Брэндона Рута стартовала в 2000 году, когда он снялся в эпизодических ролях в сериалах «Факультет» и «Девочки Гилмора». Пиком карьеры американца стала роль Кларка Кента в блокбастере «Возвращение Супермена» Брайана Сингера. Также Брэндон появлялся в супергеройских сериалах от канала CW «Флэш» и «Бэтвумен».