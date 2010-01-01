Возмездие (фильм, 2010) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Мэл Гибсон играет детектива Томаса Крэйвена, чья жизнь переворачивается после жестокого убийства его единственной дочери. Смотреть фильм «Возмездие» онлайн можно на Wink.
Одержимый жаждой мести, Крэйвен в одиночку начинает охоту на людей, ответственных за смерть его дочери, и готов пожертвовать всем ради справедливости. Это напряженный триллер, в котором драма личной утраты переплетается с политическим заговором. Мэл Гибсон блестяще передает эмоции героя, столкнувшегося с непреодолимой болью и готового на все ради возмездия.
Любите захватывающие детективные истории с сильными персонажами? Тогда рекомендуем смотреть фильм «Возмездие» онлайн в хорошем качестве на Wink.
Возмездие смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD, SD
ЖанрыДрамы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Мартин
Кэмпбелл
- Актёр
Мэл
Гибсон
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- БНАктриса
Бояна
Новакович
- ШРАктёр
Шон
Робертс
- ДААктёр
Дэвид
Аарон Бэйкер
- ДОАктёр
Джей
О. Сэндерс
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- ДЯАктёр
Дэмиэн
Янг
- КСАктриса
Катерина
Скорсоне
- УМСценарист
Уильям
Монахэн
- ТКСценарист
Трой
Кеннеди-Мартин
- ТХПродюсер
Тим
Хэдингтон
- Продюсер
Грэм
Кинг
- МВПродюсер
Майкл
Веаринг
- Актёр дубляжа
Алексей
Серебряков
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ПБАктриса дубляжа
Полина
Быстрицкая
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- МСХудожник
Марк
Сэттерли
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- ДХХудожник
Джей
Харт
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- ФМОператор
Фил
Мейхью
- Композитор
Говард
Шор