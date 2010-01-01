Возмездие
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Возмездие

Возмездие (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.92010, Edge of Darkness
Триллеры, Драмы111 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Мэл Гибсон играет детектива Томаса Крэйвена, чья жизнь переворачивается после жестокого убийства его единственной дочери. Смотреть фильм «Возмездие» онлайн можно на Wink.

Одержимый жаждой мести, Крэйвен в одиночку начинает охоту на людей, ответственных за смерть его дочери, и готов пожертвовать всем ради справедливости. Это напряженный триллер, в котором драма личной утраты переплетается с политическим заговором. Мэл Гибсон блестяще передает эмоции героя, столкнувшегося с непреодолимой болью и готового на все ради возмездия.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Возмездие»

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