Возмездие (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Мэл Гибсон играет детектива Томаса Крэйвена, чья жизнь переворачивается после жестокого убийства его единственной дочери. Смотреть фильм «Возмездие» онлайн можно на Wink.



Одержимый жаждой мести, Крэйвен в одиночку начинает охоту на людей, ответственных за смерть его дочери, и готов пожертвовать всем ради справедливости. Это напряженный триллер, в котором драма личной утраты переплетается с политическим заговором. Мэл Гибсон блестяще передает эмоции героя, столкнувшегося с непреодолимой болью и готового на все ради возмездия.



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