Водный мир (фильм, 1995) смотреть онлайн

В далеком будущем полярные снега растаяли, покрыв всю Землю водой. Авторы погружают нас в фантастический мир немногочисленных людей, живущих на воде, где самым дорогим являются пресная вода, земля, еда и сигареты.

«Курильщики» убивают, грабят, обращают в рабство, используют двигатели внутреннего сгорания. Все остальные пытаются выжить, кто как может, а герой- отшельник (Кевин Костнер) плавает сам по себе на своей фантастической лодке, но объединяет их всех одно — они ищут остров. В одной из колоний живут очень красивая женщина и девочка с татуировкой на спине. А татуировка эта — часть карты, на которой указан этот остров. Естественно, за ней и охотятся «курильщики»…

