Водный мир (фильм, 1995) смотреть онлайн
9.31995, Waterworld
Фантастика, Боевик129 мин12+
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О фильме
В далеком будущем полярные снега растаяли, покрыв всю Землю водой. Авторы погружают нас в фантастический мир немногочисленных людей, живущих на воде, где самым дорогим являются пресная вода, земля, еда и сигареты.
«Курильщики» убивают, грабят, обращают в рабство, используют двигатели внутреннего сгорания. Все остальные пытаются выжить, кто как может, а герой- отшельник (Кевин Костнер) плавает сам по себе на своей фантастической лодке, но объединяет их всех одно — они ищут остров. В одной из колоний живут очень красивая женщина и девочка с татуировкой на спине. А татуировка эта — часть карты, на которой указан этот остров. Естественно, за ней и охотятся «курильщики»…
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время129 мин / 02:09
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Рейнольдс
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актёр
Деннис
Хоппер
- Актриса
Джинн
Трипплхорн
- Актриса
Тина
Мажорино
- Актёр
Майкл
Джитер
- Актёр
Джек
Блэк
- Актёр
Ким
Коутс
- ЧДАктёр
Чайм
Джирафи
- РААктёр
Рик
Авилес
- РКАктёр
Р.Д.
Колл
- ПРСценарист
Питер
Рейдер
- Сценарист
Дэвид
Туи
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- Продюсер
Кевин
Костнер
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ДФХудожник
Дэвид
Ф. Классен
- ДБХудожник
Джон
Блумфилд
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- ДСОператор
Дин
Семлер
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард