Водный мир
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Водный мир

Водный мир (фильм, 1995) смотреть онлайн

9.31995, Waterworld
Фантастика, Боевик129 мин12+

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О фильме

В далеком будущем полярные снега растаяли, покрыв всю Землю водой. Авторы погружают нас в фантастический мир немногочисленных людей, живущих на воде, где самым дорогим являются пресная вода, земля, еда и сигареты.
«Курильщики» убивают, грабят, обращают в рабство, используют двигатели внутреннего сгорания. Все остальные пытаются выжить, кто как может, а герой- отшельник (Кевин Костнер) плавает сам по себе на своей фантастической лодке, но объединяет их всех одно — они ищут остров. В одной из колоний живут очень красивая женщина и девочка с татуировкой на спине. А татуировка эта — часть карты, на которой указан этот остров. Естественно, за ней и охотятся «курильщики»…

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Водный мир»