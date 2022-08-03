Виктория и Абдул
Виктория и Абдул

Виктория и Абдул (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.22017, Victoria & Abdul
Драма, Исторический107 мин12+

О фильме

Правдивая история о невероятной дружбе между британской королевой Викторией и ее индийским слугой Абдулом Каримом. Эту дружбу многие не понимали, но именно она вернула королеве интерес к жизни.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

