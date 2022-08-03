Виктория и Абдул (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.22017, Victoria & Abdul
Драма, Исторический107 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Правдивая история о невероятной дружбе между британской королевой Викторией и ее индийским слугой Абдулом Каримом. Эту дружбу многие не понимали, но именно она вернула королеве интерес к жизни.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Фрирз
- Актриса
Джуди
Денч
- АФАктёр
Али
Фазал
- Актёр
Тим
Пиготт-Смит
- Актриса
Эдди
Иззард
- Актёр
Адиль
Ахтар
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- ПХАктёр
Пол
Хиггинс
- Актриса
Оливия
Уильямс
- ФВАктриса
Фенелла
Вулгар
- ДУАктёр
Джулиан
Уэдэм
- ЛХСценарист
Ли
Холл
- ШБСценарист
Шрабани
Басу
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- КБХудожница
Консолата
Бойл
- ДКОператор
Дэнни
Коэн
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман