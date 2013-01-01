Великий Гэтсби (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

В 1922 годуНик Каррауэй покинул свой родной городок на Среднем Западе и переехал в Нью-Йорк. В эпоху громкого джаза и королей подпольной выпивки Ник следует за своей американской мечтой и селится неподалеку от таинственного, но известного по своей страсти к роскошным вечеринкам миллионера Дже�я Гэтсби. Героя увлекает мир богатой аристократии, но со временем он начинает понимать, что в нем полно иллюзий и обманов, а настоящее счастье и любовь купить невозможно.



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