Великий Гэтсби (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.22013, The Great Gatsby
Драмы, Мелодрамы136 мин18+
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Сюжет
В 1922 годуНик Каррауэй покинул свой родной городок на Среднем Западе и переехал в Нью-Йорк. В эпоху громкого джаза и королей подпольной выпивки Ник следует за своей американской мечтой и селится неподалеку от таинственного, но известного по своей страсти к роскошным вечеринкам миллионера Дже�я Гэтсби. Героя увлекает мир богатой аристократии, но со временем он начинает понимать, что в нем полно иллюзий и обманов, а настоящее счастье и любовь купить невозможно.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Баз
Лурман
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр
Тоби
Магуайр
- Актриса
Кэри
Маллиган
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- Актриса
Айла
Фишер
- Актёр
Джейсон
Кларк
- ЭДАктриса
Элизабет
Дебики
- КМАктёр
Каллэн
МакОлифф
- ДТАктёр
Джек
Томпсон
- АБАктёр
Амитабх
Баччан
- Сценарист
Баз
Лурман
- КПСценарист
Крэйг
Пирс
- ФССценарист
Фрэнсис
Скотт Фицджеральд
- Продюсер
Люси
Фишер
- КНПродюсер
Катрин
Нэпман
- Продюсер
Баз
Лурман
- КМПродюсер
Катрин
Мартин
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИГХудожник
Иэн
Грейси
- КМХудожница
Катрин
Мартин
- БДХудожница
Беверли
Данн
- ДБМонтажёр
Джейсон
Бэллэнтайн
- МВМонтажёр
Мэтт
Вилла
- СДОператор
Саймон
Дагган
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстронг