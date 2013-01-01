Великий Гэтсби
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Великий Гэтсби

Великий Гэтсби (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.22013, The Great Gatsby
Драмы, Мелодрамы136 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В 1922 годуНик Каррауэй покинул свой родной городок на Среднем Западе и переехал в Нью-Йорк. В эпоху громкого джаза и королей подпольной выпивки Ник следует за своей американской мечтой и селится неподалеку от таинственного, но известного по своей страсти к роскошным вечеринкам миллионера Джея Гэтсби. Героя увлекает мир богатой аристократии, но со временем он начинает понимать, что в нем полно иллюзий и обманов, а настоящее счастье и любовь купить невозможно.

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Информация

Страна
США, Австралия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Великий Гэтсби»

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