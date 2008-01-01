В пролете (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.32008, Forgetting Sarah Marshall
Драмы, Мелодрамы112 мин18+
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Сюжет
Музыкант Питер Бреттел решил махнуть на Гавайи. В райском уголке сбывается худший кошмар Питера: его бывшая со своим новым парнем отдыхает в соседнем номере!
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Николас
Столлер
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актриса
Кристен
Белл
- Актриса
Мила
Кунис
- Актёр
Расселл
Брэнд
- Актёр
Билл
Хейдер
- ЛКАктриса
Лиз
Каковски
- МТАктриса
Мария
Тэйер
- ДМАктёр
Джек
Макбрайер
- Актёр
Джона
Хилл
- Актёр
Пол
Радд
- Сценарист
Джейсон
Сигел
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- ШРПродюсер
Шона
Робертсон
- РРПродюсер
Родни
Ротман
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Елистратов
- СМХудожник
Скотт
Миэн
- ЛЭХудожница
Лиса
Эванс
- УКМонтажёр
Уильям
Керр
- РТОператор
Расс
Т. Олсоубрук
- ЛУКомпозитор
Лайл
Уоркмэн