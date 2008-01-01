В пролете (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Музыкант Питер Бреттел решил махнуть на Гавайи. В райском уголке сбывается худший кошмар Питера: его бывшая со своим новым парнем отдыхает в соседнем номере!



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