В пролете
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В пролете

В пролете (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.32008, Forgetting Sarah Marshall
Драмы, Мелодрамы112 мин18+

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Сюжет

Музыкант Питер Бреттел решил махнуть на Гавайи. В райском уголке сбывается худший кошмар Питера: его бывшая со своим новым парнем отдыхает в соседнем номере!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В пролете»

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