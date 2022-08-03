В пролете (по версии Кураж-Бамбей)
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В пролете (по версии Кураж-Бамбей)

В пролете (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.72008, Forgetting Sarah Marshall
Драма, Мелодрама106 мин18+

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О фильме

Один из лучших фильмов, созданных командой талантливого комедиографа и продюсера Джадда Апатоу, стал еще лучше благодаря озвучке от «Кураж-Бамбей». Действие разворачивается на Гавайях, где незадачливый музыкант Питер пытается забыть телезвезду Сару, бросившую его ради знаменитого рокера.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В пролете (по версии Кураж-Бамбей)»