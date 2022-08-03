Один из лучших фильмов, созданных командой талантливого комедиографа и продюсера Джадда Апатоу, стал еще лучше благодаря озвучке от «Кураж-Бамбей». Действие разворачивается на Гавайях, где незадачливый музыкант Питер пытается забыть телезвезду Сару, бросившую его ради знаменитого рокера.

