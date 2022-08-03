В ловушке времени (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Timeline
Фантастика, Военный111 мин16+
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О фильме
Будущее. Человечество совершает огромный технологический скачок. Информация передается мгновенно без всяких проводов. Компьютеры встраиваются в молекулы. Каждый момент из прошлого можно фактически воспроизвести — и группа ученых отправляется во Францию ХІV века. Однако такое путешествие таит в себе немало опасного…
СтранаСША
ЖанрВоенный, Фантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Доннер
- Актёр
Пол
Уокер
- ФОАктриса
Фрэнсис
О’Коннор
- Актёр
Джерард
Батлер
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- Актриса
Анна
Фрил
- Актёр
Нил
Макдона
- МКАктёр
Мэтт
Крэйвен
- ИЭАктёр
Итэн
Эмбри
- Актёр
Майкл
Шин
- ДМСценарист
Джеф
Магуайр
- ДНСценарист
Джордж
Нолфи
- МКСценарист
Майкл
Крайтон
- Продюсер
Ричард
Доннер
- Продюсер
Лорен
Шулер Доннер
- ДВПродюсер
Джим
Ван Вик
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИААктёр дубляжа
Иван
Агапов
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- КАХудожница
Кэролайн
Алдер
- АШХудожник
Андре
Шамберлан
- ГФХудожник
Гари
Фриман
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- ДАХудожница
Джилл
Азис
- РММонтажёр
Ричард
Маркс
- КДОператор
Калеб
Дешанель
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер