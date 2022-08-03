Wink
Фильмы
В ловушке времени

В ловушке времени (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Timeline
Фантастика, Военный111 мин16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Будущее. Человечество совершает огромный технологический скачок. Информация передается мгновенно без всяких проводов. Компьютеры встраиваются в молекулы. Каждый момент из прошлого можно фактически воспроизвести — и группа ученых отправляется во Францию ХІV века. Однако такое путешествие таит в себе немало опасного…

Страна
США
Жанр
Военный, Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В ловушке времени»