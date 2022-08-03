В ловушке времени (фильм, 2003) смотреть онлайн

Будущее. Человечество совершает огромный технологический скачок. Информация передается мгновенно без всяких проводов. Компьютеры встраиваются в молекулы. Каждый момент из прошлого можно фактически воспроизвести — и группа ученых отправляется во Францию ХІV века. Однако такое путешествие таит в себе немало опасного…



