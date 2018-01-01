Wink
Фильмы
Улыбка Бога, или Чисто одесская история
Актёры и съёмочная группа фильма «Улыбка Бога, или Чисто одесская история»

Режиссёры

Владимир Алеников

Режиссёр

Актёры

Иван Жидков

АктёрАлан Альшанский
Армен Джигарханян

АктёрФилипп Ольшанский
Роман Карцев

Актёр
Мария Горбань

АктрисаАлёна
Александр Панкратов-Чёрный

АктёрРыжак
Тамара Тана

Актриса
Нина Усатова

Актрисамадам Парнокопытенко
Сергей Мигицко

Актёрглавврач
Вячеслав Гришечкин

АктёрРепа
Дмитрий Сергин

Актёрмолодой Филипп Ольшанский

Сценаристы

Владимир Алеников

Сценарист
Георгий Голубенко

Сценарист

Продюсеры

Владимир Алеников

Продюсер
Георгий Голубенко

Продюсер

Художники

Татьяна Поддубная

Художница

Монтажёры

Владимир Алеников

Монтажёр
Ольга Прошкина

Монтажёр

Композиторы

Игорь Зубков

Композитор