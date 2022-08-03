Улыбка Бога, или Чисто одесская история (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Улыбка Бога, или Чисто одесская история
Фэнтези, Комедия121 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Богатый старый одессит Филипп Ольшанский, который в очередной раз собирается отойти в мир иной, созывает всю семью и объявляет о некоторых изменениях в завещании. Чтобы исполнить просьбу дедушки, его внуку Алэну приходится вылететь в Одессу. И здесь он попадает в череду приключений. Несмотря на то, что оставил в Америке свою прагматичную невесту, Алэн встречается с очаровательной рыжеволосой одесситкой и…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Алеников
- Актёр
Иван
Жидков
- Актёр
Армен
Джигарханян
- РКАктёр
Роман
Карцев
- Актриса
Мария
Горбань
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- ТТАктриса
Тамара
Тана
- Актриса
Нина
Усатова
- СМАктёр
Сергей
Мигицко
- Актёр
Вячеслав
Гришечкин
- Актёр
Дмитрий
Сергин
- Сценарист
Владимир
Алеников
- ГГСценарист
Георгий
Голубенко
- Продюсер
Владимир
Алеников
- ГГПродюсер
Георгий
Голубенко
- ТПХудожница
Татьяна
Поддубная
- Монтажёр
Владимир
Алеников
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- ИЗКомпозитор
Игорь
Зубков