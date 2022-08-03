Улыбка Бога, или Чисто одесская история (фильм, 2008) смотреть онлайн

Богатый старый одессит Филипп Ольшанский, который в очередной раз собирается отойти в мир иной, созывает всю семью и объявляет о некоторых изменениях в завещании. Чтобы исполнить просьбу дедушки, его внуку Алэну приходится вылететь в Одессу. И здесь он попадает в череду приключений. Несмотря на то, что оставил в Америке свою прагматичную невесту, Алэн встречается с очаровательной рыжеволосой одесситкой и…

