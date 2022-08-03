Улыбка Бога, или Чисто одесская история (фильм, 2008) смотреть онлайн

Улыбка Бога, или Чисто одесская история
О фильме

Богатый старый одессит Филипп Ольшанский, который в очередной раз собирается отойти в мир иной, созывает всю семью и объявляет о некоторых изменениях в завещании. Чтобы исполнить просьбу дедушки, его внуку Алэну приходится вылететь в Одессу. И здесь он попадает в череду приключений. Несмотря на то, что оставил в Америке свою прагматичную невесту, Алэн встречается с очаровательной рыжеволосой одесситкой и…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Улыбка Бога, или Чисто одесская история»