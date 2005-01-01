Тристан и Изольда HD
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Тристан и Изольда HD

Тристан и Изольда HD (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Tristan + Isolde
Мелодрамы, Драмы119 мин12+

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Сюжет

История любви британского воина Тристана и ирландской принцессы Изольды. Тристан - храбрый рыцарь, успешно сражающийся с армией ирландского короля. Едва не погибнув в одной из битв, Тристан случайно оказывается у ирландских берегов, где его находит и исцеляет дочь короля Изольда.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тристан и Изольда HD»

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