Тристан и Изольда HD (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Tristan + Isolde
Мелодрамы, Драмы119 мин12+
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Сюжет
История любви британского воина Тристана и ирландской принцессы Изольды. Тристан - храбрый рыцарь, успешно сражающийся с армией ирландского короля. Едва не погибнув в одной из битв, Тристан случайно оказывается у ирландских берегов, где его находит и исцеляет дочь короля Изольда.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Рейнольдс
- Актёр
Джеймс
Франко
- СМАктриса
София
Майлс
- Актёр
Руфус
Сьюэлл
- Актёр
Дэвид
О’Хара
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Генри
Кавилл
- Актриса
Брона
Галлахер
- Актёр
Ронан
Вайберт
- Актриса
Люси
Расселл
- ДБАктёр
Джейби
Бланк
- ДГСценарист
Дин
Георгарис
- Продюсер
Моше
Дайамант
- ЛЭПродюсер
Лиза
Эллзи
- Продюсер
Джианнина
Фасио
- Продюсер
Эли
Самаха
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ММХудожник
Маурицио
Милленотти
- ДБХудожник
Джонни
Бирн
- АРОператор
Артур
Рейнхарт
- ЭДКомпозитор
Энн
Дадли