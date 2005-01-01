Тристан и Изольда HD (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

История любви британского воина Тристана и ирландской принцессы Изольды. Тристан - храбрый рыцарь, успешно сражающийся с армией ирландского короля. Едва не погибнув в одной из битв, Тристан случайно оказывается у ирландских берегов, где его находит и исцеляет дочь короля Изольда.



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