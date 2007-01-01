Тринадцать друзей Оушена (фильм, 2007) смотреть онлайн
9.12007, Ocean's Thirteen
Триллеры, Криминал117 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
У Дэнни Оушена и его команды могла быть только одна причина, по которой они готовы провернуть самое амбициозное и рискованное ограбление казино в их жизни, — ради защиты одного из «своих». Когда безжалостный владелец казино Уилли Бэнк подставляет одного из некогда одиннадцати друзей Оушена, — а именно Рубена Тишкоффа, — Дэнни и его верным соратникам ничего не остается, как вновь объединиться, чтобы проверить, по силам ли им все еще сорвать «банк».
Тринадцать друзей Оушена смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Аль
Пачино
- Актёр
Дон
Чидл
- ЭГАктёр
Эллиотт
Гулд
- Актёр
Кейси
Аффлек
- Актёр
Скотт
Каан
- ДПАктёр
Дэвид
Пэймер
- Актриса
Эллен
Баркин
- БКСценарист
Брайан
Коппельман
- ДЛСценарист
Дэвид
Левин
- ДКСценарис�т
Джордж
Клейтон Джонсон
- Продюсер
Брюс
Берман
- ФВПродюсер
Фредерик
В. Брост
- Продюсер
Грегори
Джейкобс
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ТФХудожник
Тони
Фаннинг
- ДДХудожник
Даг
Дж. Мирдинк
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- СММонтажёр
Стивен
Миррионе
- Оператор
Стивен
Содерберг
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс