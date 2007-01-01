Тринадцать друзей Оушена (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

У Дэнни Оушена и его команды могла быть только одна причина, по которой они готовы провернуть самое амбициозное и рискованное ограбление казино в их жизни, — ради защиты одного из «своих». Когда безжалостный владелец казино Уилли Бэнк подставляет одного из некогда одиннадцати друзей Оушена, — а именно Рубена Тишкоффа, — Дэнни и его верным соратникам ничего не остается, как вновь объединиться, чтобы проверить, по силам ли им все еще сорвать «банк».



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