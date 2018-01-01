Wink
Трансформеры: Месть падших
Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры: Месть падших»

Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры: Месть падших»

Режиссёры

Майкл Бэй

Michael Bay
Режиссёр

Актёры

Шайа ЛаБаф

Shia LaBeouf
АктёрSam Witwicky
Меган Фокс

Megan Fox
АктрисаMikaela Banes
Джош Дюамель

Josh Duhamel
АктёрMajor Lennox
Тайриз Гибсон

Tyrese Gibson
АктёрUSAF Chief Master Sergeant Epps
Джон Туртурро

John Turturro
АктёрSimmons
Рамон Родригес

Ramón Rodríguez
АктёрLeo Spitz (в титрах: Ramon Rodriguez)
Кевин Данн

Kevin Dunn
АктёрRon Witwicky
Джули Уайт

Julie White
АктрисаJudy Witwicky
Изабель Лукас

Isabel Lucas
АктрисаAlice
Джон Бенжамин Хикки

John Benjamin Hickey
АктёрGalloway

Сценаристы

Эрен Крюгер

Ehren Kruger
Сценарист
Роберто Орси

Roberto Orci
Сценарист
Алекс Куртцман

Alex Kurtzman
Сценарист

Продюсеры

Кенни Бейтс

Kenny Bates
Продюсер
Майкл Бэй

Michael Bay
Продюсер
Йен Брайс

Ian Bryce
Продюсер
Аллегра Клегг

Allegra Clegg
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Актёр дубляжа

Художники

Джон Билингтон

Jon Billington
Художник
Бен Проктер

Ben Procter
Художник
Дебора Линн Скотт

Deborah L. Scott
Художница
Дженнифер Уильямс

Jennifer Williams
Художница

Монтажёры

Роджер Бартон

Roger Barton
Монтажёр
Том Малдун

Tom Muldoon
Монтажёр
Джоэль Негрон

Joel Negron
Монтажёр
Пол Рубелл

Paul Rubell
Монтажёр

Операторы

Бен Сересин

Ben Seresin
Оператор

Композиторы

Стив Яблонски

Steve Jablonsky
Композитор