Трансформеры: Месть падших (фильм, 2009) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический экшен «Трансформеры: Месть падших» — фильм, погружающий в эпицентр войны инопланетных роботов. Напряженная борьба за судьбу человечества разворачивается на фоне истории о взрослении и долге.
Спустя два года после битвы в Мишн-Сити Сэм пытается начать новую жизнь в колледже, оставив позади героическое прошлое. Но древний артефакт, осколок Искры, завладевает его разумом, раскрывая тайны, за которыми охотятся Десептиконы. Воскрешенный приспешниками Мегатрон стремится захватить Землю, используя мощь древнего устройства. Автоботы во главе с Оптимусом Праймом вновь объединяются с Сэмом и его подругой Микаэлой, чтобы остановить врага.
«Трансформеры: Месть падших» 2009 года сталкивает Сэма с судьбой, выходящей за рамки его личных желаний. Блокбастер раскрывает цену героизма, соединяя зрелищные схватки с поиском своего места в мире.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Время143 мин / 02:23
- Режиссёр
Майкл
Бэй
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- МФАктриса
Меган
Фокс
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- Актёр
Джон
Туртурро
- Актёр
Рамон
Родригес
- Актёр
Кевин
Данн
- ДУАктриса
Джули
Уайт
- ИЛАктриса
Изабель
Лукас
- ДБАктёр
Джон
Бенжамин Хикки
- ЭКСценарист
Эрен
Крюгер
- Сценарист
Роберто
Орси
- Сценарист
Алекс
Куртцман
- КБПродюсер
Кенни
Бейтс
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Йен
Брайс
- АКПродюсер
Аллегра
Клегг
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ДБХудожник
Джон
Билингтон
- БПХудожник
Бен
Проктер
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- ДУХудожница
Дженнифер
Уильямс
- РБМонтажёр
Роджер
Бартон
- ТММонтажёр
Том
Малдун
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- БСОператор
Бен
Сересин
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски