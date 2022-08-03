Трансформеры: Месть падших (фильм, 2009) смотреть онлайн

Фантастический экшен «Трансформеры: Месть падших» — фильм, погружающий в эпицентр войны инопланетных роботов. Напряженная борьба за судьбу человечества разворачивается на фоне истории о взрослении и долге.



Спустя два года после битвы в Мишн-Сити Сэм пытается начать новую жизнь в колледже, оставив позади героическое прошлое. Но древний артефакт, осколок Искры, завладевает его разумом, раскрывая тайны, за которыми охотятся Десептиконы. Воскрешенный приспешниками Мегатрон стремится захватить Землю, используя мощь древнего устройства. Автоботы во главе с Оптимусом Праймом вновь объединяются с Сэмом и его подругой Микаэлой, чтобы остановить врага.



«Трансформеры: Месть падших» 2009 года сталкивает Сэма с судьбой, выходящей за рамки его личных желаний. Блокбастер раскрывает цену героизма, соединяя зрелищные схватки с поиском своего места в мире.

