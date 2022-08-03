Трансформеры 3: Темная сторона Луны (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.12011, Transformers: Dark of the Moon
Фантастика, Приключения148 мин18+
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О фильме
Очередной конфликт между автоботами и десептиконами разгорается по вине правительства США, долгие годы скрывавшего тайну первой высадки на Луне. Засекреченные факты всплывают наружу.
СтранаВеликобритания, США, Камбоджа, Гонконг
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Время148 мин / 02:28
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Бэй
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- РХАктриса
Роузи
Хантингтон-Уайтли
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- Актёр
Джон
Туртурро
- Актёр
Патрик
Демпси
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- Актёр
Кен
Жонг
- Актёр
Алан
Тьюдик
- Актёр
Джон
Малкович
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- ЭКСценарист
Эрен
Крюгер
- КБПродюсер
Кенни
Бейтс
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Йен
Брайс
- АКПродюсер
Аллегра
Клегг
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- БЭХудожник
Бенжамин
Эдельберг
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- БПХудожник
Бен
Проктер
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- ДУХудожница
Дженнифер
Уильямс
- РБМонтажёр
Роджер
Бартон
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски