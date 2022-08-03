Траффик (фильм, 2000) смотреть онлайн

Верховный Судья Роберт Уэйкфилд получает лично от президента США задание возглавить массированную войну против торговцев наркотиками, как саранча ползущих через южную границу. Наркобароны и коррумпированные полицейские, частные детективы и безобидные на первый взгляд домохозяйки выстраиваются в запутанную схему. Распоряжения сделаны, и никто не отмоется!

