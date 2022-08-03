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Траффик

Траффик (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Traffic
Триллер, Криминал141 мин18+

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О фильме

Верховный Судья Роберт Уэйкфилд получает лично от президента США задание возглавить массированную войну против торговцев наркотиками, как саранча ползущих через южную границу. Наркобароны и коррумпированные полицейские, частные детективы и безобидные на первый взгляд домохозяйки выстраиваются в запутанную схему. Распоряжения сделаны, и никто не отмоется!

Страна
США, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
141 мин / 02:21

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Траффик»