Траффик (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Traffic
Триллер, Криминал141 мин18+
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О фильме
Верховный Судья Роберт Уэйкфилд получает лично от президента США задание возглавить массированную войну против торговцев наркотиками, как саранча ползущих через южную границу. Наркобароны и коррумпированные полицейские, частные детективы и безобидные на первый взгляд домохозяйки выстраиваются в запутанную схему. Распоряжения сделаны, и никто не отмоется!
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- Актриса
Кэтрин
Зета-Джонс
- Актёр
Дон
Чидл
- Актёр
Деннис
Куэйд
- ЭКАктриса
Эрика
Кристенсен
- Актёр
Джейкоб
Варгас
- Актёр
Мигель
Феррер
- СБАктёр
Стивен
Бауэр
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- СМСценарист
Саймон
Мур
- Сценарист
Стивен
Гейган
- Продюсер
Лаура
Бикфорд
- Продюсер
Маршалл
Херсковиц
- Продюсер
Эдвард
Цвик
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- КПХудожник
Кит
П. Каннингэм
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- СММонтажёр
Стивен
Миррионе
- Оператор
Стивен
Содерберг
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес