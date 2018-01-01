Wink
Тот еще Карлсон!
Актёры и съёмочная группа фильма «Тот еще Карлсон!»

Режиссёры

Сарик Андреасян

Режиссёр

Актёры

Михаил Галустян

АктёрКарлосон
Федор Смирнов

АктёрМалыш
Олег Табаков

Актёрстарейшина
Нонна Гришаева

Актрисаняня Елена Александровна
Игорь Верник

Актёрпапа Малыша
Мария Сёмкина

Актрисамама Малыша
Гоша Куценко

АктёрНовицкий
Александр Олешко

АктёрЗаславский
Семен Фурман

Актёрсоветник
Андрей Федорцов

Актёрпсихолог

Сценаристы

Сарик Андреасян

Сценарист
Тихон Корнев

Сценарист
Павел Карнаухов

Сценарист
Сергей Мохначев

Сценарист

Продюсеры

Георгий Малков

Продюсер
Сарик Андреасян

Продюсер
Гевонд Андреасян

Продюсер
Михаил Галустян

Продюсер

Художники

Гульнара Шахмилова

Художница
Михаил Марков

Художник
Арсен Айрапетян

Художник

Монтажёры

Кирилл Козлов

Монтажёр

Операторы

Антон Зенкович

Оператор

Композиторы

Александр Иванов

Композитор
Дарин Сысоев

Композитор
Арташес Андреасян

Композитор