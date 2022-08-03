Тот еще Карлсон! (фильм, 2012) смотреть онлайн

Карлосон живет в волшебном и красочном мире Метриков — пухлых большеухих летающих человечков метрового роста, миссия которых — помогать ребятишкам, которых не слышат взрослые. Метрики вынуждены тщательно скрывать факт своего существования от взрослых. Однажды старейшина метриков поручает Карлосону ответственное задание — помочь одинокому 7-летнему Малышу, чьи родители оказались на грани развода. Никто не верит Малышу, что его новый друг — это не просто плод воображения, мальчика ведут к школьному психологу, а одноклассники начинают издеваться над его «выдумками». Тут его волшебный друг и оказывается перед выбором: доказать окружению Малыша, что он существует, рискуя быть серьезно наказанным в своем мире, или хладнокровно наблюдать за ситуацией со стороны?

