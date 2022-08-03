Тот еще Карлсон! (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
Карлосон живет в волшебном и красочном мире Метриков — пухлых большеухих летающих человечков метрового роста, миссия которых — помогать ребятишкам, которых не слышат взрослые. Метрики вынуждены тщательно скрывать факт своего существования от взрослых. Однажды старейшина метриков поручает Карлосону ответственное задание — помочь одинокому 7-летнему Малышу, чьи родители оказались на грани развода. Никто не верит Малышу, что его новый друг — это не просто плод воображения, мальчика ведут к школьному психологу, а одноклассники начинают издеваться над его «выдумками». Тут его волшебный друг и оказывается перед выбором: доказать окружению Малыша, что он существует, рискуя быть серьезно наказанным в своем мире, или хладнокровно наблюдать за ситуацией со стороны?
Рейтинг
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- Актёр
Михаил
Галустян
- ФСАктёр
Федор
Смирнов
- Актёр
Олег
Табаков
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Игорь
Верник
- Актриса
Мария
Сёмкина
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Александр
Олешко
- СФАктёр
Семен
Фурман
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- Сценарист
Сарик
Андреасян
- ТКСценарист
Тихон
Корнев
- ПКСценарист
Павел
Карнаухов
- СМСценарист
Сергей
Мохначев
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Михаил
Галустян
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ММХудожник
Михаил
Марков
- ААХудожник
Арсен
Айрапетян
- ККМонтажёр
Кирилл
Козлов
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- АИКомпозитор
Александр
Иванов
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян