Топор. 1943 (фильм, 2021) смотреть онлайн

Продолжение приключений казака-отшельника во время Великой Отечественной войны. «Топор. 1943» — второй фильм из саги о судьбе и борьбе Ивана Родина.



Иван Родин — бывший офицер казачьего войска, который провел 17 лет в добровольном изгнании после Революции. В начале войны он принимает решение защищать родную землю вместе с бойцами Красной Армии, хоть его персона у многих из них вызывает раздражение. В 1943 году Красная Армия готовится к наступлению, однако судьба группы капитана Белова, к которой присоединился Родин, находится под угрозой. Разведка обнаруживает скрытую танковую дивизию под селом Анино. Белов ранен, и потому отдает приказ Родину доложить командованию об обнаруженной засаде. Однако именно в этот момент репутация Ивана играет с ним злую шутку. Командование, получив подробно изложенную информацию о засаде, решает, что Родин — дезинформатор, перевербованный немцами, по причине его недостаточной идеалистической заряженности. Чудом полковнику Алешину удается убедить командование в чистоте Родина. Однако теперь им вдвоем предстоит опасная и очень важная миссия: нужно провести в тыл врагу направленную командованием группу бойцов…



Смогут ли Родин и Алешин успешно справиться с миссией и привести Красную Армию к победе? Фильм «Топор. 1943» демонстрирует недюжинную доблесть и смекалку офицеров и солдат, благодаря которым Победа осталась за нами.

