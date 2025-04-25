Топор. 1943 (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Продолжение приключений казака-отшельника во время Великой Отечественной войны. «Топор. 1943» — второй фильм из саги о судьбе и борьбе Ивана Родина.
Иван Родин — бывший офицер казачьего войска, который провел 17 лет в добровольном изгнании после Революции. В начале войны он принимает решение защищать родную землю вместе с бойцами Красной Армии, хоть его персона у многих из них вызывает раздражение. В 1943 году Красная Армия готовится к наступлению, однако судьба группы капитана Белова, к которой присоединился Родин, находится под угрозой. Разведка обнаруживает скрытую танковую дивизию под селом Анино. Белов ранен, и потому отдает приказ Родину доложить командованию об обнаруженной засаде. Однако именно в этот момент репутация Ивана играет с ним злую шутку. Командование, получив подробно изложенную информацию о засаде, решает, что Родин — дезинформатор, перевербованный немцами, по причине его недостаточной идеалистической заряженности. Чудом полковнику Алешину удается убедить командование в чистоте Родина. Однако теперь им вдвоем предстоит опасная и очень важная миссия: нужно провести в тыл врагу направленную командованием группу бойцов…
Смогут ли Родин и Алешин успешно справиться с миссией и привести Красную Армию к победе? Фильм «Топор. 1943» демонстрирует недюжинную доблесть и смекалку офицеров и солдат, благодаря которым Победа осталась за нами.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
Рейтинг
- ВОРежиссёр
Вадим
Островский
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Александр
Голубев
- Актёр
Борис
Галкин
- Актёр
Николай
Козак
- Актёр
Сергей
Жарков
- ИШАктёр
Иван
Шибанов
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- ТБАктёр
Тимур
Бадалбейли
- ЮУАктёр
Юрий
Уткин
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- ДПАктёр
Дмитрий
Пустильник
- ВМАктёр
Виктор
Молчан
- ВБАктёр
Василий
Бойдак
- АМАктёр
Андрей
Милюхин
- ВДСценарист
Виктор
Демент
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ВОПродюсер
Вадим
Островский
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- ОБПродюсер
Олег
Бланк
- ОШПродюсер
Ольга
Шалик
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АХХудожник
Александр
Холодцов
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- АЖОператор
Антон
Жабин
- АМКомпозитор
Александра
Магакян