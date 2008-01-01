Точка обстрела (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Во время публичного выступления на антитеррористическом форуме в Саламанке, Испания от рук экстремистов погибает президент США — так, по-крайней мере, событие выглядит на первый взгляд. Вслед за этим мощный взрыв убивает сотни людей.



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