Точка обстрела (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.02008, Vantage Point
Боевики, Триллеры85 мин18+
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Сюжет
Во время публичного выступления на антитеррористическом форуме в Саламанке, Испания от рук экстремистов погибает президент США — так, по-крайней мере, событие выглядит на первый взгляд. Вслед за этим мощный взрыв убивает сотни людей.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ПТРежиссёр
Пит
Трэвис
- Актёр
Деннис
Куэйд
- МФАктёр
Мэттью
Фокс
- Актёр
Форест
Уитакер
- СТАктёр
Саид
Тагмауи
- АЗАктриса
Айелет
Зурер
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- УХАктёр
Уильям
Хёр�т
- Актёр
Эдуардо
Норьега
- Актриса
Зои
Салдана
- Актриса
Сигурни
Уивер
- БЛСценарист
Барри
Л. Леви
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- Продюсер
Рикардо
Дель Рио
- Продюсер
Каллум
Грин
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Паршин
- ЛМХудожник
Лука
Моска
- ДКХудожница
Денис
Камарго
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон