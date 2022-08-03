Таинственный лес
Wink
Фильмы
Таинственный лес

Таинственный лес (фильм, 2004) смотреть онлайн

7.42004, The Village
Триллер, Мелодрама103 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Пенсильвания. Жители деревни Ковингтон верят, что в местном лесу обитают мифические существа, и никогда не входят в лес и не покидают своей деревни. Но однажды любознательный и своевольный Люций Хант, уставший жить в полной изоляции от внешнего мира, решает нарушить табу и выходит за пределы деревни…

Страна
США
Жанр
Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Таинственный лес»