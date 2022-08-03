Пенсильвания. Жители деревни Ковингтон верят, что в местном лесу обитают мифические существа, и никогда не входят в лес и не покидают своей деревни. Но однажды любознательный и своевольный Люций Хант, уставший жить в полной изоляции от внешнего мира, решает нарушить табу и выходит за пределы деревни…

