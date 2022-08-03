Таинственный лес (фильм, 2004) смотреть онлайн
7.42004, The Village
Триллер, Мелодрама103 мин12+
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О фильме
Пенсильвания. Жители деревни Ковингтон верят, что в местном лесу обитают мифические существа, и никогда не входят в лес и не покидают своей деревни. Но однажды любознательный и своевольный Люций Хант, уставший жить в полной изоляции от внешнего мира, решает нарушить табу и выходит за пределы деревни…
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
М.
Найт Шьямалан
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актёр
Эдриан
Броуди
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актриса
Черри
Джонс
- СУАктриса
Селия
Уэстон
- ДКАктёр
Джон
Кристофер Джонс
- ФКАктёр
Фрэнк
Коллисон
- Сценарист
М.
Найт Шьямалан
- СМПродюсер
Сэм
Мерсер
- Продюсер
Скотт
Рудин
- Продюсер
М.
Найт Шьямалан
- ХЛПродюсер
Хосе
Л. Родригез
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- Актриса дубляжа
Наталья
Суркова
- ТБХудожник
Тим
Бич
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард