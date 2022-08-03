В детстве Фред Фларски был влюблен в Шарлотту Фид — свою соседку и няню. Годы спустя она дослужилась до должности госсекретаря и теперь выдвигается в президенты, а он стал журналистом-правдорубом. Смелая Шарлотта решает оживить предвыборную кампанию и нанимает Фреда в качестве спичрайтера.

