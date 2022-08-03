Субурбикон
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Субурбикон

Субурбикон (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.52017, Suburbicon
Триллер, Комедия100 мин18+

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О фильме

Криминальная сатира Джорджа Клуни «Субурбикон» — фильм, который сначала выглядит как открытка про идеальный пригород в Америке 1950-х, а потом быстро превращает эту «нормальность» в кошмар.

В дом Лоджей ночью вламываются грабители и усыпляют хлороформом всех членов семьи. Утром мальчик Никки узнает, что его мама не пережила нападение и погибла. Вокруг мгновенно начинается суета — полиция, страховщики, сочувствующие соседи. Но вскоре Никки начинает подозревать, что произошедшая трагедия — не случайность, а часть холодного расчета. И главная опасность исходит вовсе не от налетчиков, а от людей, которых он считал родными.

«Субурбикон» — фильм для тех, кто любит мрачные истории про благополучие, построенное на лжи. Это кино о том, как легко люди прикрывают зло словами «семья», «респектабельность» и «так принято».

Страна
Китай, Великобритания, США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Субурбикон»