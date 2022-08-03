Криминальная сатира Джорджа Клуни «Субурбикон» — фильм, который сначала выглядит как открытка про идеальный пригород в Америке 1950-х, а потом быстро превращает эту «нормальность» в кошмар.



В дом Лоджей ночью вламываются грабители и усыпляют хлороформом всех членов семьи. Утром мальчик Никки узнает, что его мама не пережила нападение и погибла. Вокруг мгновенно начинается суета — полиция, страховщики, сочувствующие соседи. Но вскоре Никки начинает подозревать, что произошедшая трагедия — не случайность, а часть холодного расчета. И главная опасность исходит вовсе не от налетчиков, а от людей, которых он считал родными.



«Субурбикон» — фильм для тех, кто любит мрачные истории про благополучие, построенное на лжи. Это кино о том, как легко люди прикрывают зло словами «семья», «респектабельность» и «так принято».

