Субурбикон (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
Криминальная сатира Джорджа Клуни «Субурбикон» — фильм, который сначала выглядит как открытка про идеальный пригород в Америке 1950-х, а потом быстро превращает эту «нормальность» в кошмар.
В дом Лоджей ночью вламываются грабители и усыпляют хлороформом всех членов семьи. Утром мальчик Никки узнает, что его мама не пережила нападение и погибла. Вокруг мгновенно начинается суета — полиция, страховщики, сочувствующие соседи. Но вскоре Никки начинает подозревать, что произошедшая трагедия — не случайность, а часть холодного расчета. И главная опасность исходит вовсе не от налетчиков, а от людей, которых он считал родными.
«Субурбикон» — фильм для тех, кто любит мрачные истории про благополучие, построенное на лжи. Это кино о том, как легко люди прикрывают зло словами «семья», «респектабельность» и «так принято».
Рейтинг
- Режиссёр
Джордж
Клуни
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актёр
Ноа
Джуп
- ГФАктёр
Гленн
Флешлер
- Актриса
Меган
Фергюсон
- Актёр
Джек
Конли
- ГБАктёр
Гэри
Басараба
- СМАктёр
Стив
Монро
- Сценарист
Джоэл
Коэн
- Сценарист
Итан
Коэн
- Сценарист
Джордж
Клуни
- Сценарист
Грант
Хеслов
- Продюсер
Джордж
Клуни
- ЭЭПродюсер
Этан
Эрвин
- Продюсер
Грант
Хеслов
- Актёр дубляжа
Гарик
Харламов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- АКАктёр дубляжа
Арсений
Куликов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- КМХудожница
Криста
Манро
- ДИХудожница
Дженни
Иген
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- СММонтажёр
Стивен
Миррионе
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- АДКомпозитор
Александр
Деспла