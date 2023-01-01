Биография

Джек Конли – актер, популярный американский артист кино и телевидения. Конли снимается в популярных фильмах и известных американских сериалах, дублирует роли. Актер принимает участие в телевизионных шоу и озвучивает героев видеоигр. Джек Конли родился в американском городе Сан-Диего, в Калифорнии, в 1958 году, 3 июня. Актерскую карьеру начал в возрасте 22 лет. Тогда он был приглашен на съемки вестерна «Врата рая» режиссера Майкла Чимино. В карьере Джека Конли фильмы с криминальным сюжетом встречаются чаще остальных. Его внешность характерна для героев боевиков и триллеров. Артист состоит в браке с американской актрисой Франческой Касале. В актерской карьере Джека Конли роли в популярных американских боевиках 90-х годов: «Бешеный пес Колл», «Диагноз: убийство». Известность артисту принесла работа в американском сериале юридической направленности «JAG». Затем последовала роль Дика Слейтона в известном фильме, призере «Эмми», «Аполлон – 11». Джек Конли принимал участие в таких популярных сериалах, как «Американская история ужасов», «Сверхъестественное», «Мир Дикого Запада», «Пожарная часть» и «Спецназ города ангелов». Всего в фильмографии артиста более 100 картин.