Страна глухих (фильм, 1998) смотреть онлайн

Героиня фильма Рита вынуждена скрываться: еe друг Алeша исчез, проиграв в рулетку чужие деньги. Еe спасает и прячет у себя глухая танцовщица ночного клуба Яя, живущая единственной мечтой — накопить денег и уехать в некую сказочную «страну глухих», где живут только глухие люди, и поэтому царит добро и справедливость. Неожиданно девушки оказываются в центре жестокого столкновения двух кланов мафии, глухих и слышащих.

