Страна глухих
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Страна глухих

Страна глухих (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, Страна глухих
Драма, Комедия114 мин18+

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О фильме

Героиня фильма Рита вынуждена скрываться: еe друг Алeша исчез, проиграв в рулетку чужие деньги. Еe спасает и прячет у себя глухая танцовщица ночного клуба Яя, живущая единственной мечтой — накопить денег и уехать в некую сказочную «страну глухих», где живут только глухие люди, и поэтому царит добро и справедливость. Неожиданно девушки оказываются в центре жестокого столкновения двух кланов мафии, глухих и слышащих.

Страна
Россия, Франция
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страна глухих»