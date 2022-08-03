Страна глухих (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Страна глухих
Драма, Комедия114 мин18+
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О фильме
Героиня фильма Рита вынуждена скрываться: еe друг Алeша исчез, проиграв в рулетку чужие деньги. Еe спасает и прячет у себя глухая танцовщица ночного клуба Яя, живущая единственной мечтой — накопить денег и уехать в некую сказочную «страну глухих», где живут только глухие люди, и поэтому царит добро и справедливость. Неожиданно девушки оказываются в центре жестокого столкновения двух кланов мафии, глухих и слышащих.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Валерий
Тодоровский
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- ДКАктриса
Дина
Корзун
- МСАктёр
Максим
Суханов
- НТАктёр
Никита
Тюнин
- Актёр
Александр
Яцко
- ППАктёр
Павел
Поймалов
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- АДАктёр
Алексей
Дьяков
- Актёр
Ярослав
Бойко
- АДАктёр
Андрей
Дубовский
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- Сценарист
Валерий
Тодоровский
- Сценарист
Рената
Литвинова
- Продюсер
Сергей
Ливнев
- ИНПродюсер
Илья
Неретин
- Актёр дубляжа
Сергей
Безруков
- АОХудожник
Александр
Осипов
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- ИТМонтажёр
Ирина
Третьякова
- ЮШОператор
Юрий
Шайгарданов
- ААКомпозитор
Алексей
Айги