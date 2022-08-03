Столкновение с бездной (фильм, 1998) смотреть онлайн
О фильме
Научно-фантастическая драма «Столкновение с бездной» — фильм 1998 года, рассказывающий об одном из возможных сценариев гибели человеческой цивилизации. Картина режиссера Мими Ледер показывает не только грядущую катастрофу, но и то, как новость о конце света меняет судьбы людей.
Молодой астроном-любитель Лео Бидерман случайно обнаруживает комету, летящую к Земле. Год спустя журналистка Дженни Лернер разоблачает попытку правительства США скрыть информацию о приближающейся опасности. В спешке формируется международная миссия: группа американских астронавтов и российский космонавт отправляются в космос, чтобы уничтожить комету. Но подготовка к удару идет и на Земле. Государство формирует список граждан, которым позволят укрыться в подземных убежищах, а остальные же вынуждены смириться с тем, что их шансы на спасение минимальны.
Фильм «Столкновение с бездной» понравится тем, кто ценит масштабное, но эмоционально приземленное кино — истории о том, как люди ищут опору и продолжают любить, даже в моменты, когда мир рушится на глазах.
Рейтинг
- Режиссёр
Мими
Ледер
- Актёр
Роберт
Дювалл
- Актриса
Теа
Леони
- Актёр
Элайджа
Вуд
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- Актёр
Морган
Фриман
- МШАктёр
Максимилиан
Шелл
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- РЭАктёр
Рон
Элдард
- Актёр
Джон
Фавро
- ЛИАктриса
Лора
Иннес
- БДСценарист
Брюс
Джоэл Рубин
- МТСценарист
Майкл
Толкин
- ДБПродюсер
Дэвид
Браун
- РДПродюсер
Ричард
Д. Занук
- ДБПродюсер
Джоан
Брэдшоу
- ДСПродюсер
Д.
Скотт Истон
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Александра
Назарова
- РСАктёр дубляжа
Рогволд
Суховерко
- ЭНХудожник
Эндрю
Нескоромны
- ТВХудожник
Томас
Валентайн
- РМХудожница
Рут
Майерс
- ПЦМонтажёр
Пол
Цихоцки
- ДРМонтажёр
Дэвид
Розенблюм
- ДЛОператор
Дитрих
Ломанн
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер