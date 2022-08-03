Столкновение с бездной (фильм, 1998) смотреть онлайн

Столкновение с бездной
Столкновение с бездной

Столкновение с бездной (фильм, 1998)

8.71998, Deep Impact
Фантастика, Триллер116 мин12+

О фильме

Научно-фантастическая драма «Столкновение с бездной» — фильм 1998 года, рассказывающий об одном из возможных сценариев гибели человеческой цивилизации. Картина режиссера Мими Ледер показывает не только грядущую катастрофу, но и то, как новость о конце света меняет судьбы людей.

Молодой астроном-любитель Лео Бидерман случайно обнаруживает комету, летящую к Земле. Год спустя журналистка Дженни Лернер разоблачает попытку правительства США скрыть информацию о приближающейся опасности. В спешке формируется международная миссия: группа американских астронавтов и российский космонавт отправляются в космос, чтобы уничтожить комету. Но подготовка к удару идет и на Земле. Государство формирует список граждан, которым позволят укрыться в подземных убежищах, а остальные же вынуждены смириться с тем, что их шансы на спасение минимальны.

Фильм «Столкновение с бездной» понравится тем, кто ценит масштабное, но эмоционально приземленное кино — истории о том, как люди ищут опору и продолжают любить, даже в моменты, когда мир рушится на глазах.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

