Столкновение с бездной (фильм, 1998) смотреть онлайн

Научно-фантастическая драма «Столкновение с бездной» — фильм 1998 года, рассказывающий об одном из возможных сценариев гибели человеческой цивилизации. Картина режиссера Мими Ледер показывает не только грядущую катастрофу, но и то, как новость о конце света меняет судьбы людей.



Молодой астроном-любитель Лео Бидерман случайно обнаруживает комету, летящую к Земле. Год спустя журналистка Дженни Лернер разоблачает попытку правительства США скрыть информацию о приближающейся опасности. В спешке формируется международная миссия: группа американских астронавтов и российский космонавт отправляются в космос, чтобы уничтожить комету. Но подготовка к удару идет и на Земле. Государство формирует список граждан, которым позволят укрыться в подземных убежищах, а остальные же вынуждены смириться с тем, что их шансы на спасение минимальны.



Фильм «Столкновение с бездной» понравится тем, кто ценит масштабное, но эмоционально приземленное кино — истории о том, как люди ищут опору и продолжают любить, даже в моменты, когда мир рушится на глазах.

