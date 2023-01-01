Биография

Один из старейших американских кинопродюсеров Дэвид Браун родился в Нью-Йорке в 1916 году. Человек, стоящий у истоков современного киноискусства, окончил Университет Стэнфорда и Колумбийский университет по школе журналистике. В начале профессиональной деятельности работал во многих известных журналах. Карьера журналиста подняла его до главного редактора журнала Cosmopolitan. Путь в кино начал после приглашение его в телекомпанию 20th century Fox на должность руководителя отдела истории в 1951 году. Год спустя, обосновавшись на новом поприще, в содружестве с сыном старшего продюсера Фокса решают создать собственную продюсерскую компанию. Первой картиной стал фильм «Афера» 1973 года с Полом Ньюменом в главной роли. Фильмы Дэвида Брауна «Шугарлендский экспресс» и «Приговор» стали отправными точками успеха новой продюсерской фирмы, которая в течение десятилетия активно развивалась и даже удостаивается наград Американской киноакадемии. Самым ярким и знакомым всем зрителям стал фильм «Челюсти» 1975 года режиссера С. Спилберга. Прекрасное классическое образование, чутье журналиста и деловая активность помогли подняться продюсеру до положения авторитетного кинодеятеля Америки. Работы Дэвида Брауна знакомы зрителям всего мира, хотя полнометражных художественных лент было не так и много — всего 19 фильмов. Все они имели большой успех, особенно «Эскадрилья Лафайет», «Облачный атлас» и «Через вселенную». Заинтересованный в успехе у зрителей Дэвид Браун коснулся даже темы России в фильме «Девушка с Петровки». Продюсер работал на телевидении, снимал мюзиклы, участвовал в продвижении различных программ, всегда оказываясь на высоте.