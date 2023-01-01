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Дэвид Браун
Дэвид Браун

Дэвид Браун

David Brown

Дата рождения
28 июля 1916 г. (93 года)
Дата смерти
31 января 2010 г.

Биография

Один из старейших американских кинопродюсеров Дэвид Браун родился в Нью-Йорке в 1916 году. Человек, стоящий у истоков современного киноискусства, окончил Университет Стэнфорда и Колумбийский университет по школе журналистике. В начале профессиональной деятельности работал во многих известных журналах. Карьера журналиста подняла его до главного редактора журнала Cosmopolitan. Путь в кино начал после приглашение его в телекомпанию 20th century Fox на должность руководителя отдела истории в 1951 году. Год спустя, обосновавшись на новом поприще, в содружестве с сыном старшего продюсера Фокса решают создать собственную продюсерскую компанию. Первой картиной стал фильм «Афера» 1973 года с Полом Ньюменом в главной роли. Фильмы Дэвида Брауна «Шугарлендский экспресс» и «Приговор» стали отправными точками успеха новой продюсерской фирмы, которая в течение десятилетия активно развивалась и даже удостаивается наград Американской киноакадемии. Самым ярким и знакомым всем зрителям стал фильм «Челюсти» 1975 года режиссера С. Спилберга. Прекрасное классическое образование, чутье журналиста и деловая активность помогли подняться продюсеру до положения авторитетного кинодеятеля Америки. Работы Дэвида Брауна знакомы зрителям всего мира, хотя полнометражных художественных лент было не так и много — всего 19 фильмов. Все они имели большой успех, особенно «Эскадрилья Лафайет», «Облачный атлас» и «Через вселенную». Заинтересованный в успехе у зрителей Дэвид Браун коснулся даже темы России в фильме «Девушка с Петровки». Продюсер работал на телевидении, снимал мюзиклы, участвовал в продвижении различных программ, всегда оказываясь на высоте.

Фильмография