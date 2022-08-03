Стильная штучка
Wink
Фильмы
Стильная штучка

Стильная штучка (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.12002, Sweet Home Alabama
Мелодрама, Комедия104 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Нью-йоркский дизайнер мод Мелани Кармайкл внезапно оказывается очарована самым знатным холостяком города. Но прошлое Мелани хранит много тайн...

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стильная штучка»