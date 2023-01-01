Биография

Энди Теннант – режиссер американского кино, сценарист, актер и продюсер, родился в 1955 году в Чикаго. Отец будущей знаменитости руководил известным рекламным агентством «Лео Бернетт». Детские годы Эндрю провел в живописной деревеньке Флоссмур в штате Иллинойс. Летние каникулы предпочитал проводить в лагере Маноква или на полуострове Миссион. Высшее образование по направлению «искусство театра» получил в Университете Южной Калифорнии. Теннант состоит в официальном браке. Его супруга Шэрон – талантливый фотограф. В семье родилось четверо детей. Свою творческую карьеру Энди начал со съемок в кино. Первую роль Теннант сыграл в 23 года в мюзикле «Бриолин». Затем актер снялся еще в 3-х картинах, в том числе в фильме «1941» и в «Полуночном безумии». В конце 80-х годов Теннант переключился на продюсирование и киносценарии. Первым его проектом в новой роли стала кинолента «Бегущая мишень». Дебютная режиссерская работа Энди – картина «Двое: я и моя тень». На счету Теннанта – фильмы «История вечной любви», «Стильная штучка» и «Золото дураков», «Охотник за головами» и «Молодость по страховке». В 2020 году режиссер снял фильм «Секрет» на основе одноименного произведения Р. Берн.