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Степфордские жены

Степфордские жены (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.42004, The Stepford Wives
Ужасы, Фантастика89 мин18+

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О фильме

Известный телепродюсер Джоанна Эберхарт переживает оглушительный провал, после чего вместе с мужем перебирается в провинциальный Стэпфорд. Однако с местными жителями там что-то не так…

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Степфордские жены»