Степфордские жены (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.42004, The Stepford Wives
Ужасы, Фантастика89 мин18+
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О фильме
Известный телепродюсер Джоанна Эберхарт переживает оглушительный провал, после чего вместе с мужем перебирается в провинциальный Стэпфорд. Однако с местными жителями там что-то не так…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Триллер
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ФОРежиссёр
Фрэнк
Оз
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Мэттью
Бродерик
- Актриса
Бетт
Мидлер
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актёр
Кристофер
Уокен
- РБАктёр
Роджер
Барт
- Актёр
Дэвид
Маршалл Грант
- Актёр
Джон
Ловиц
- ДХАктёр
Дилан
Хэртиган
- ФБАктриса
Фэллон
Брукин
- ПРСценарист
Пол
Рудник
- АЛСценарист
Айра
Левин
- Продюсер
Дональд
Де Лайн
- Продюсер
Скотт
Рудин
- ЭДПродюсер
Эдгар
Дж. Шерик
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- Актриса дубляжа
Наталья
Данилова
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- РХОператор
Роб
Хан
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд