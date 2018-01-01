Wink
Степфордские жены
Актёры и съёмочная группа фильма «Степфордские жены»

Режиссёры

Фрэнк Оз

Фрэнк Оз

Frank Oz
Режиссёр

Актёры

Николь Кидман

Николь Кидман

Nicole Kidman
АктрисаJoanna Eberhart
Мэттью Бродерик

Мэттью Бродерик

Matthew Broderick
АктёрWalter Kresby
Бетт Мидлер

Бетт Мидлер

Bette Midler
АктрисаBobbie Markowitz
Гленн Клоуз

Гленн Клоуз

Glenn Close
АктрисаClaire Wellington
Кристофер Уокен

Кристофер Уокен

Christopher Walken
АктёрMike Wellington
Роджер Барт

Роджер Барт

Roger Bart
АктёрRoger Bannister
Дэвид Маршалл Грант

Дэвид Маршалл Грант

David Marshall Grant
АктёрJerry Harmon
Джон Ловиц

Джон Ловиц

Jon Lovitz
АктёрDave Markowitz
Дилан Хэртиган

Дилан Хэртиган

Dylan Hartigan
АктёрPete Kresby
Фэллон Брукин

Фэллон Брукин

Fallon Brooking
АктрисаKimberly Kresby

Сценаристы

Пол Рудник

Пол Рудник

Paul Rudnick
Сценарист
Айра Левин

Айра Левин

Ira Levin
Сценарист

Продюсеры

Дональд Де Лайн

Дональд Де Лайн

Donald De Line
Продюсер
Скотт Рудин

Скотт Рудин

Scott Rudin
Продюсер
Эдгар Дж. Шерик

Эдгар Дж. Шерик

Edgar J. Scherick
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгения Игумнова

Евгения Игумнова

Актриса дубляжа
Евгений Иванов

Евгений Иванов

Актёр дубляжа
Елена Павловская

Елена Павловская

Актриса дубляжа
Наталья Данилова

Наталья Данилова

Актриса дубляжа
Валерий Кухарешин

Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа

Художники

Энн Рот

Энн Рот

Ann Roth
Художница

Монтажёры

Джей Рабиновиц

Джей Рабиновиц

Jay Rabinowitz
Монтажёр

Операторы

Роб Хан

Роб Хан

Rob Hahn
Оператор

Композиторы

Дэвид Арнольд

Дэвид Арнольд

David Arnold
Композитор