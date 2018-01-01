Wink
Фильмы
Старые ворчуны разбушевались
Актёры и съёмочная группа фильма «Старые ворчуны разбушевались»

Актёры и съёмочная группа фильма «Старые ворчуны разбушевались»

Режиссёры

Ховард Дойч

Ховард Дойч

Howard Deutch
Режиссёр

Актёры

Уолтер Мэттау

Уолтер Мэттау

Walter Matthau
АктёрMax Goldman
Джек Леммон

Джек Леммон

Jack Lemmon
АктёрJohn Gustafson
Софи Лорен

Софи Лорен

Sophia Loren
АктрисаMaria Sophia Coletta Ragetti
Энн-Маргрет

Энн-Маргрет

Ann-Margret
АктрисаAriel Gustafson
Бёрджесс Мередит

Бёрджесс Мередит

Burgess Meredith
АктёрGrandpa Gustafson
Дэрил Ханна

Дэрил Ханна

Daryl Hannah
АктрисаMelanie Gustafson
Кевин Поллак

Кевин Поллак

Kevin Pollak
АктёрJacob Goldman
Кэти Сагона

Кэти Сагона

Katie Sagona
Актриса
Энн Морган Гилберт

Энн Морган Гилберт

Ann Morgan Guilbert
АктрисаMama Ragetti (в титрах: Ann Guilbert)
Джеймс Энделин

Джеймс Энделин

James Andelin
Актёр

Сценаристы

Марк Стивен Джонсон

Марк Стивен Джонсон

Mark Steven Johnson
Сценарист

Продюсеры

Джон Дэвис

Джон Дэвис

John Davis
Продюсер
Джордж Фолси мл.

Джордж Фолси мл.

George Folsey Jr.
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Абдулов

Всеволод Абдулов

Актёр дубляжа
Юрий Саранцев

Юрий Саранцев

Актёр дубляжа
Ирина Акулова

Ирина Акулова

Актриса дубляжа
Ирина Савина

Ирина Савина

Актриса дубляжа
Игорь Ясулович

Игорь Ясулович

Актёр дубляжа

Художники

Билл Ри

Билл Ри

Bill Rea
Художник

Монтажёры

Марианн Брэндон

Марианн Брэндон

Maryann Brandon
Монтажёр
Билли Вебер

Билли Вебер

Billy Weber
Монтажёр

Операторы

Так Фудзимото

Так Фудзимото

Tak Fujimoto
Оператор

Композиторы

Алан Сильвестри

Алан Сильвестри

Alan Silvestri
Композитор