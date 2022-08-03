Старые ворчуны разбушевались (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Grumpier Old Men
Мелодрама, Комедия96 мин12+
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О фильме
Лето пришло в городок Вадасу в Миннесоте и все растаяло. Растаял лед на реке, растаяла даже многолетняя воина между соседями Джоном Густафсоном и Максом Голдманом. После того, как Джон женился на Ариэль, Макс остался один. Пока в городке не появилась жизнерадостная особа.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Ховард
Дойч
- УМАктёр
Уолтер
Мэттау
- Актёр
Джек
Леммон
- Актриса
Софи
Лорен
- Актриса
Энн-Маргрет
- Актёр
Бёрджесс
Мередит
- Актриса
Дэрил
Ханна
- Актёр
Кевин
Поллак
- КСАктриса
Кэти
Сагона
- ЭМАктриса
Энн
Морган Гилберт
- ДЭАктёр
Джеймс
Энделин
- МССценарист
Марк
Стивен Джонсон
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ДФПродюсер
Джордж
Фолси мл.
- ВААктёр дубляжа
Всеволод
Абдулов
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ИААктриса дубляжа
Ирина
Акулова
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- БРХудожник
Билл
Ри
- МБМонтажёр
Марианн
Брэндон
- БВМонтажёр
Билли
Вебер
- Оператор
Так
Фудзимото
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри