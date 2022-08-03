Старые ворчуны разбушевались (фильм, 1995) смотреть онлайн

Лето пришло в городок Вадасу в Миннесоте и все растаяло. Растаял лед на реке, растаяла даже многолетняя воина между соседями Джоном Густафсоном и Максом Голдманом. После того, как Джон женился на Ариэль, Макс остался один. Пока в городке не появилась жизнерадостная особа.

