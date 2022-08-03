Старые ворчуны разбушевались
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Старые ворчуны разбушевались

Старые ворчуны разбушевались (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Grumpier Old Men
Мелодрама, Комедия96 мин12+

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О фильме

Лето пришло в городок Вадасу в Миннесоте и все растаяло. Растаял лед на реке, растаяла даже многолетняя воина между соседями Джоном Густафсоном и Максом Голдманом. После того, как Джон женился на Ариэль, Макс остался один. Пока в городке не появилась жизнерадостная особа.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Старые ворчуны разбушевались»