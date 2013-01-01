Сталинград 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Сталинград 3D
Военные125 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Советские солдаты пытаются удержать западный берег Волги и идут в контрнаступление на отряд немецкого капитана Кана. Операция проваливается, но в живых остаются капитан Громов и его команда. Они делают из полуразрушенного дома на берегу крепость и защищают найденную в нем девушку Катю.
Сталинград 3D смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
ЖанрыВоенные
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Мария
Смольникова
- Актриса
Янина
Студилина
- Актёр
Пётр
Ф�ёдоров
- Актёр
Томас
Кречман
- Актёр
Сергей
Бондарчук
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Алексей
Барабаш
- ОВАктёр
Олег
Волку
- ХЛАктёр
Хайнер
Лаутербах
- Сценарист
Илья
Тилькин
- СССценарист
Сергей
Снежкин
- ВГСценарист
Василий
Гроссман
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Александр
Роднянский
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- ЕДХудожница
Елена
Дунаева
- ПГХудожница
Полина
Гаврилова
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- МООператор
Максим
Осадчий
- АБКомпозитор
Анджело
Бадаламенти