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Сталинград 3D

Сталинград 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Сталинград 3D
Военные125 мин12+

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Сюжет

Советские солдаты пытаются удержать западный берег Волги и идут в контрнаступление на отряд немецкого капитана Кана. Операция проваливается, но в живых остаются капитан Громов и его команда. Они делают из полуразрушенного дома на берегу крепость и защищают найденную в нем девушку Катю.

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Жанры
Военные

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сталинград 3D»

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