Сталинград 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Советские солдаты пытаются удержать западный берег Волги и идут в контрнаступление на отряд немецкого капитана Кана. Операция проваливается, но в живых остаются капитан Громов и его команда. Они делают из полуразрушенного дома на берегу крепость и защищают найденную в нем девушку Катю.



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